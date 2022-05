Inter, da Barella a Perisic ecco i candidati al Lenovo Player Of The Month

Inter, maggio ha chiuso la stagione nerazzurra con 5 vittorie in 5 partite disputate, che comprendono anche il successo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico. Ecco tutti i candidati al premio di Player Of The Month di Lenovo.

I CANDIDATI – “Per Nicolò Barella prestazioni di sostanza e due assist che hanno portato il conto dei passaggi vincenti in campionato del centrocampista nerazzurro a 12, tutti su azione, oltre all’incredibile gol che ha aperto il successo nella finale di Coppa Italia. Per Lautaro Martinez, che ha inaugurato il mese di maggio con il gol contro l’Udinese, anche due doppiette contro Empoli e Cagliari per 5 gol totali. Instancabile fino alla fine, Ivan Perisic ha messo lo zampino in tutti i match giocati, dal gol contro l’Udinese, all’assist per Darmian contro il Cagliari, passando dalla doppietta contro la Juventus all’Olimpico, fino all’ultima rete contro la Sampdoria. Infine Milan Skriniar, che ha chiuso la stagione con prestazioni di personalità e carattere, terminando ogni gara tra i migliori in campo per tecnica, sicurezza e leadership”.

LENOVO PLAYER OF THE MONTH 2021/2022: I VINCITORI

Settembre: Nicolò Barella

Ottobre: Edin Dzeko

Novembre: Ivan Perisic

Dicembre: Hakan Calhanoglu

Gennaio: Alexis Sanchez

Febbraio: Denzel Dumfries

Marzo: Milan Skriniar

Aprile: Ivan Perisic

Fonte: Inter.it