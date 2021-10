Inter, Curva Nord: «Invochiamo riapertura al 100% senza restrizioni!»

La Curva Nord dell’Inter, attraverso il proprio account Facebook, ha commentato la situazione degli stadi italiani e la prossima riapertura al 75% della capienza massima (vedi articolo).

COMUNICATO – “Rivendicando un calcio che riporti al centro i tifosi, invochiamo al più presto la riapertura al 100% degli stadi senza restrizioni. Come succede già in tanti campionati europei e in paesi toccati come noi dal Covid. Le percentuali prospettare in queste settimane (75%-80%) rappresentano solo un compromesso politico che non aggiunge nulla alla sicurezza sanitaria. Col 100% degli accessi vogliamo riappropriarci dei nostri settori. Con la passione e le ritualità del tifo organizzato che da sempre accompagnano il calcio italiano”.

Fonte: Facebook – L’urlo della Nord