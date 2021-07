Inter-Crotone, possibile uno spezzone di gara per Lukaku

Inter-Crotone di questo pomeriggio sarà probabilmente l’occasione per rivedere in campo Romelu Lukaku. L’attaccante belga, aggregatosi al gruppo pochi giorni fa, potrebbe giocare qualche minuto nella ripresa.

L’Inter di Simone Inzaghi, al lavoro per preparare la prossima stagione, sta ritrovando in questi giorni i nazionali impegnati in Copa America ed Europei. Nei giorni scorsi è arrivato Romelu Lukaku, già in buone condizioni fisiche avendo seguito un programma di allenamento durante le vacanze. Questa sera ad Appiano Gentile si gioca Inter-Crotone, terza amichevole di questo precampionato per i nerazzurri, e potrebbe essere l’occasione per rivedere in campo l’attaccante belga. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, Lukaku potrebbe avere dei minuti nella ripresa.