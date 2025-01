Inter, ma quale crisi? Raggiunto storico record di vittorie in trasferta!

Le parole se le porta via il vento, i numeri invece restano. Dopo il successo a Venezia l’Inter registra uno storico record in Serie A e spazza via la ‘crisi’ alla quale era stata condannata nei giorni precedenti.

A PROCESSO – Quando l’Inter non vince, la crisi è sempre dietro l’angolo. La sconfitta in Supercoppa Italiana di lunedì non è stata, di certo, un bello spettacolo. Come non lo è stato neanche il processo mediatico successivo alla caduta contro i cugini rossoneri in Arabia Saudita, che ha ricordato quelli post Juventus e Milan in campionato. Come ha spiegato Simone Inzaghi nella conferenza stampa al termine del match contro il Venezia, puntare il dito contro l’Inter che perde è piuttosto semplice. E, paradossalmente, tutto questo può anche rivelarsi un motivo di orgoglio. L’importante, alla fine, è essere consapevoli che la millantata “crisi” non esiste. E a dirlo non sono solo effimere parole, ma fatti comprovati da dati numerici e oggettivi.

Inter, record storico in Serie A! I numeri parlano chiaro, dov’è la crisi?

QUESTIONE DI NUMERI – Con la vittoria contro il Venezia, firmata dal gol al 16′ di Matteo Darmian, l’Inter scrive una pagina della sua storia. Quello registrato allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’ è, infatti, il sesto successo consecutivo in Serie A conquistato in trasferta, con annesso clean sheet. E, come evidenzia Opta, è la prima volta che si verifica nella gloriosa storia del club nerazzurro. A questo record, poi, si aggiungono altri numeri straordinari che avvalorano la tesi dell’inesistenza della crisi. Nelle ultime tredici giornate di campionato l’Inter ha ottenuto undici vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Detto in ‘numeri poveri’, sono trentacinque punti conquistati su trentanove a disposizione. La vittoria sul Venezia, seppur di misura, permette alla squadra di Inzaghi di restare col fiato sul collo del Napoli, con ancora due partite da recuperare. Bella questa crisi, allora.