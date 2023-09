Inter creativa e sostenibile: taglio del monte ingaggi e competitività – CdS

Il mercato dell’Inter è stato un successo da tutti i punti di vista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza ha trovato soluzioni brillanti che hanno permesso di chiudere in pareggio e con un taglio netto sul monte ingaggi.

CREATIVE E SOSTENIBILE – Il mercato dell’Inter chiude con un pareggio quasi perfetto tra entrate e uscite, nonostante i problemi della proprietà nell’apportare nuove finanze. L’ultima sessione estiva ha visto l’Inter tra le protagoniste assolute del nostro campionato. Non solo dal punto di vista della qualità dei giocatori ingaggiati, ma soprattutto le scelte brillanti della dirigenza. Sono ben tredici i nuovi giocatori arrivati negli ultimi mesi, in sostituzione di altrettanti uscenti. Il saldo complessivo tra milioni in entrata e in uscita per acquisti di cartellini, prestiti e altre somme è in pareggio quasi perfetto: 107,5 in uscita contro 104,5 in entrata. Il successo della dirigenza passa soprattutto da concetto fondamentale già ribadito nel corso della passata stagione: tagliare il monte ingaggi, mantenendo il livello della squadra competitivo. Così è stato: il taglio è stato significativo (quasi 20 milioni) dovuto principalmente alla sostituzione di posizioni con stipendi pesanti (Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, Milan Skriniar e Joaquin Correa) con altre dal costo più moderato.

SUCCESSO FINANZIARIO – Che il mercato dell’Inter sarebbe stato necessariamente a saldo zero era chiaro a tutti. La dirigenza interista ha monetizzato il massimo possibile da un giocatore come André Onana, arrivato a zero appena l’anno prima. Ma non solo: il mercato dell’Inter partiva in condizioni di estrema difficoltà. Molti giocatori erano in uscita per fine contratto (Milan Skriniar, Edin Dzeko, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic e Alex Cordaz) altri per fine prestito. Quindi c’erano molti ruoli da coprire. L’Inter ha poi ceduto Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, liberando ulteriore spazio nel monte ingaggi. E realizzato un altro tesoretto da altre piccole cessioni (20 milioni), come quelle di Lorenzo Pirola, Valentino Lazaro e Samuele Mulattieri.

MERCATO A SALDO ZERO, MA SOLUZIONI BRILLANTI!

L’Inter è un club la cui proprietà non può apportare finanza, ma l’area sportiva ha trovato soluzioni per rendere tutto più sostenibile. Questo agevolato, soprattutto, da una stagione particolarmente felice tra premi UEFA Champions League (premi per oltre 100 milioni) e incassi al botteghino (oltre 60 milioni). L’ultima stagione ha evitato il ricorso ad eventuali iniezioni di liquidità dell’azionista che hanno costretto Zhang a contrarre il prestito con Oaktree, cedendo in garanzia le azioni del club. A proposito: a maggio 2024 il prestito verrà a scadenza e l’Inter potrebbe avere una nuova proprietà. Obiettivo della dirigenza sarà arrivare a quell’appuntamento con un saldo finanziario vicino al pareggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice