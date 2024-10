Inter, i costi ufficiali del mercato! Da Pavard a Frattesi, gli acquisti

Quest’oggi l’Inter ha pubblicato il bilancio della stagione 2023-2024, portando a conoscenza dei costi ufficiali relativi alle ultime sessioni di calciomercato. Di seguito le uscite dagli acquisti nerazzurri.

ACQUISTI – Il bilancio dell’Inter nella stagione 2023-2024 ha sorpreso per le cifre in uscita, ma anche in entrata per i nerazzurri. Il club ha pubblicato tutto ciò che ha riguardato l’ultimo anno dal punto di vista economico e finanziario ed un focus in particolare va direttamente alle sessioni di mercato precedenti. Sono stati tanti gli acquisti dell’Inter, così come le cessioni. Di seguito ci sono tutte le cifre nel dettaglio.

Inter, gli acquisti ed i costi delle sessioni di mercato

Marko Arnautovic (Bologna): 10.944.704 euro

Yann Aurel Bisseck (Aarhus): 7.186.050 euro

Tajon Buchanan (Club Brugge): 7.328.956 euro

Davide Frattesi (Sassuolo): 31.378.764 euro

Benjamin Pavard (Bayern Monaco): 31.286.774 euro

Davy Klaassen (svincolato): 270.000 euro

Yann Sommer (Bayern Monaco): 6.977.664 euro

Piotr Zielinski (svincolato): 2.100.000 euro di commissioni per gli agenti

Zopolato Neves Carlos Augusto (Monza): 13.247.662 euro

Alexis Sanchez (svincolato): 400.000 euro

Juan Cuadrado (svincolato): 650.000 euro

Vengono all’occhio le alte cifre spese soprattutto per Davide Frattesi e Benjamin Pavard, ma anche per Marko Arnautovic che non ha reso per quanto ci si sarebbe aspettato. Buon colpo invece Piotr Zielinski, pagato appena 2 milioni di euro nonostante il suo altissimo livello.