Inter, così tanti gol dopo 5 partite solo con il “mago” Herrera in panchina – CdS

Inter, prima di oggi, diciotto reti in campionato dopo cinque partite solo con Helenio Herrera in panchina. Un record, questo, eguagliato da Simone Inzaghi.

DAL 1960 – Helenio Herrera arrivava dal Barcellona, dove aveva vinto 2 campionati consecutivi con 182 gol in 60 incontri, nel 1960 partì così con l’Inter: 5-1 a Bergamo, 2-1 al Bari, 6-0 a Udine, 5-0 al Vicenza. Diciotto gol in 4 partite, che restarono tali alla quinta dopo uno 0-0 in casa Lazio. Un record eguagliato adesso con Inzaghi, perché in 91 campionati di serie A soltanto in queste due stagioni, 1960/61 e 2021/22, l’Inter ha segnato 18 volte nelle prime 5 giornate. Oggi i bomber sono Dzeko e Lautaro Martinez, 4 gol il bosniaco e 3 l’argentino, allora erano Angelillo e Firmani. Quel campionato 1960/61 lo condusse a lungo, l’Inter, impantanandosi poi in 4 ko consecutivi tra marzo e aprile.

Fonte: Corriere dello Sport