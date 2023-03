Inter, così Radu: «Bene all’Auxerre, contento delle mie prestazioni»

Radu è in prestito dall’Inter all’Auxerre in Francia. Il portiere rumeno parla in maniera positiva della squadra francese nonché del suo rendimento

BUONA ESPERIENZA− Il prestito Inter Andrei Ionut Radu sulla sua vita in Francia: «Mi sono inserito bene nell’Auxerre, sono molto contento sia delle prestazioni della squadra che delle mie individuali. Devo proseguire in questa direzione, è ciò che conta di più. La Ligue 1? Un torneo più fisico del campionato italiano, ci sono più duelli. Euro 2024? Siamo in un gruppo per noi accessibile, dobbiamo dare il massimo». Le sue parole a FRF TV