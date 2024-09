Inter, cosa ti dice la quinta giornata delle rivali in Serie A? Il punto

L’Inter, reduce dalla sconfitta per 1-2 contro il Milan, si attesta dopo 5 giornate al sesto posto nella classifica della Serie A. 8 i punti dei nerazzurri, gli stessi dei rossoneri.

JUVENTUS E NAPOLI – L’Inter si trova in questo momento a una lunghezza dalla Juventus, protagonista del terzo 0-0 consecutivo in Serie A. I bianconeri si sono trovati di fronte un Napoli molto organizzato, in pieno spirito contiano. Le linee di passaggio sono state chiuse con attenzione dal club partenopeo, rendendo necessario tentare la giocata personale per rendersi pericolosi in fase offensiva. Ciò è avvenuto nel caso dell’occasione avuta da Teun Koopmeiners nel secondo tempo della frazione, il cui impulso è stato dato da una grande azione personale di Andrea Cambiaso, autore di una percussione centrale sfociata nel tiro alto dell’olandese da posizione interessante. Le rispettive fasi offensive sono rimandate al prossimo appuntamento.

Inter, prima vittoria per la Roma di Juric e secondo successo per il Milan di Fonseca in Serie A!

MILAN – Il Milan di Paulo Fonseca ha conseguito il più importante successo del suo, difficile, inizio di stagione. La formazione rossonera ha risposto nel migliore dei modi alle critiche e alle polemiche innescate, soprattutto, dal deludente 1-3 casalingo contro il Liverpool in Champions League. La squadra meneghina ha convinto, prima ancora che per il gioco, per la mentalità con cui ha affrontato il match nel primo e nel secondo tempo. All’inizio, ha dimostrato di aver superato le scorie della sconfitta contro i Reds, trovando molto presto il vantaggio con un cost-to-cost di Christian Pulisić. Nel secondo tempo, sono stati in grado di prendere le redini del gioco dal primo all’ultimo minuto della frazione, portandosi in vantaggio con Matteo Gabbia dopo le tante occasioni sprecate dai giocatori offensivi nei minuti precedenti.

ROMA – Vittoria convincente anche per la Roma di Ivan Juric, protagonista di un netto 3-0 l’Udinese. I friulani, che arrivavano al match da primi della classe, sono stati dominati nel gioco sin dall’inizio della gara. Le due componenti della cattiveria agonistica e dell’ottima gestione della palla, ravvisate nel Milan in occasione del derby, erano state viste qualche ora prima anche nei giallorossi. Condivide un esordio, insieme a quello del proprio tecnico sulla panchina della Roma, il calciatore ucraino Artem Dovbyk, autore della sua prima rete in Serie A.