Inter, cosa fare per crescere? Il mercato deve aiutare Conte – GdS

Condividi questo articolo

La lunga analisi de “La Gazzetta dello Sport” dopo l’1-1 tra Napoli e Inter che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Adesso Conte chiede un mercato esperto a Marotta e Ausilio. Basterà per risollevare le ambizioni di vittoria

MERCATO RIPARATORE? – Secondo “La Gazzetta dello Sport”, per fare il passo decisivo, all’Inter servono interpreti diversi. Non necessariamente più bravi dal punto di vista tecnico degli attuali, ma certamente con un curriculum vincente da mostrare come bigliettino da visita. Le parole di Antonio Conte, dopo la partita di Napoli, esprimo questo tipo di insofferenza, oltre che una voglia di smarcarsi da chi l’aveva messo davanti all’obbligatorietà di vincere. Discorsi che gli abbiamo già sentito fare dopo il ribaltone subito a Dortmund, ma con toni ovviamente diversi. È un passaggio che la società ha dimostrato di condividere: l’acquisto di Christian Eriksen viaggia lungo la stessa direttrice. Non c’è distanza di vedute. Anzi, i dirigenti hanno ribadito a Conte la volontà di rinforzare la squadra, di seguire le sue indicazioni. E dunque di integrare la rosa attuale con innesti di esperienza.

ABITUDINE ALLA VITTORIA – Il punto, a Napoli come a Dortmund, è sempre lo stesso: la squadra è cresciuta, ma non abbastanza da riuscire a vincere. In campo a Napoli, di giocatori abituati alle grandi sfide, c’erano giusto Ashley Young, Victor Moses, Eriksen e Alexis Sanchez. La rosa della prossima stagione dovrà prevedere altri innesti alla Young, oppure nello stile di quel Diego Godin che poi tecnicamente non si è rivelato un affare.

UOMINI CHIAVE – A Torino Marotta riuscì nell’esperimento con Patrice Evra. Chi potrà essere l’uomo adatto per trascinare l’Inter fuori dalla melma dell’impotenza? Quando si ragiona su giocatori di esperienza, non si può non citare il nome di Arturo Vidal, che ha raccontato

pochi giorni fa del suo feeling storico con Antonio Conte (QUI le sue parole). Il cileno non è una priorità nerazzurra, oggi. Anche perché con il club catalano c’è altro materiale altamente infiammabile in gioco. Ma è bene non sottovalutare il problema. Il prossimo mercato, che potrebbe portare a Milano Sandro Tonali, sarà anche quello in cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio aggiungeranno giocatori oltre i 30 anni. Conte ha dato le linee guida, per non esser costretto un domani a dover spiegare un’ altra eliminazione. E in questo senso il pallino in mano ce l’ha Steven Zhang, che da Nanchino è stato costantemente in contatto con i dirigenti.

NO ALIBI – Non basta la soddisfazione per il bel gioco espresso. Non basta ragionando in ottica prossima stagione. Conte vuole un’asticella ancora più alta: l’Inter dovrà saperlo accontentare. Perché Marotta, al secondo anno di Juventus, cominciò a vincere. E perché non è immaginabile che il tecnico, l’anno prossimo, vorrà scattare ancora dietro i bianconeri, ai nastri di partenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport