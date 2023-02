Inter, Correa è ancora indisponibile: El Tucu fuori un mese – CdS

Inzaghi ha dovuto rinunciare al Tucu Correa a poche ore dal derby. Il numero 11 nerazzurro dovrà affrontare un lungo stop

STOP – Se da una parte Simone Inzaghi sta recuperando Lukaku e Brozovic, dall’altra deve rinunciare – ancora una volta – a Joaquin Correa. L’attaccante argentino si è fermato a poche ore dal derby per un infortunio muscolare. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Questo nuovo stop costringerà El Tucu a stare lontano dai campi per circa un mese. Il possibile rientro in campo potrebbe avvenire in occasione del match di ritorno contro il Porto, il 14 marzo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania