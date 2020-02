Inter cooperativa del gol: con Biraghi sono 18 i marcatori stagionali – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come nell’Inter di Conte vadano a segno praticamente tutti. Con Biraghi sono diciotto i marcatori in stagione.

GOL DIFFUSI – Inter cooperativa del gol. Con la rete di Cristiano Biraghi di ieri sera al Ludogorets, i nerazzurri hanni raggiunto la ragguardevole cifra di 18 marcatori differenti in stagione. Escludendo i portieri, Kwadwo Asamoah da tempo ai margini per problemi fisici e Victor Moses arrivato da poco, rimangono solo due giocatori a non aver segnato. Si tratta di Diego Godin e Milan Skriniar. Solo due su tutti i giocatori di movimento.