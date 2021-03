Inter e convocazioni, dipende dall’ATS. Decisivi tamponi domenica – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Bazaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, per l’Inter sarà determinante il giro di tamponi previsto domenica. Inoltre, per quanto riguarda le convocazioni, non spetta ai nerazzurri decidere o meno se mandare i giocatori in nazionale, ma all’ATS.

TAMPONI DETERMINANTI – Continuano i casi di Coronavirus in casa Inter. Domenica ci sarà un importante giro di tamponi che, come dichiarato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, sarà quello più importante. In base all’esito, infatti, dipende la possibilità per Antonio Conte di tornare a lavorare sul campo di allenamento con i suoi giocatori.

CONVOCAZIONI – Per quanto riguarda le convocazioni dei giocatori dell’Inter, la decisione di mandarli o meno in nazionale non spetta all’Inter. A bloccare le partenze, per ora, è infatti l’ATS di Milano (la stessa che ha disposto il rinvio della sfida contro il Sassuolo). Chissà se Mancini (ma non solo) potrà avere dunque a disposizione i giocatori nerazzurri convocati (vedi articolo).