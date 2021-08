Inter, contro il Parma possibile ritorno in campo per ultimi rientrati

L’Inter, questa sera, giocherà contro il Parma allo stadio Tardini. Per la quinta amichevole stagionale, Inzaghi ritrova gli ultimi giocatori rientrati dalle Nazionali

VERSO PARMA − Queste le parole dell’inviato Sky Marco Bovicelli: «L’Inter è attesa a Parma nel tardo pomeriggio. Dopo allenamento mattutino, pranzo e viaggio verso il Tardini. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni sono pronti a ritornare in campo, vediamo se dall’inizio o da gara in corso. Stessa cosa per Lautaro Martinez. Ipotesi in attacco è quella che vedrà il tandem Martin Satriano-Andrea Pinamonti. A Parma, non ci sarà Romelu Lukaku che ha chiesto di non partecipare all’allenamento e all’amichevole. Si lavora sul mercato con Edin Dzeko in pole per sostituirlo. Anche per Enzo Maresca è un test molto importante contro i campioni d’Italia. Non ci sarà Gianluigi Buffon che sta aumentando i carichi di allenamento e non vuole essere rischiato».