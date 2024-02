Inter contro le discriminazioni: al via progetto UEFA – Outraged

L’Inter, attraverso il suo Settore Giovanile, è attivamente impegnata nella lotta contro le discriminazioni. Come riportato da inter.it, ha avuto inizio la prima edizione ufficiale del progetto UEFA – Outraged. La società nerazzurra già l’anno scorso era stata scelta come capofila per la prima sperimentazione del progetto dal Dipartimento Football & Social Responsibility della UEFA

EDUCAZIONE – L’Inter è da sempre impegnata nel sociale, anche attraverso il suo Settore Giovanile. Ha preso il via ufficialmente la prima edizione del progetto UEFA – Outraged che aspira a promuovere i valori dell’inclusione nel calcio e nella società combattendo le discriminazioni, dal razzismo alla discriminazione per disabilità. Nel 2023 l’Inter era stata già scelta come capofila per la prima sperimentazione del progetto che adesso entra di fatto nel vivo con un laboratorio dedicato alla discriminazione dei rifugiati, condotto dallo staff dell’area Educational del Settore Giovanile e articolato su tre incontri.

INCONTRI – Il primo incontro è andato in scena oggi, mercoledì 7 febbraio, al quale hanno preso parte i ragazzi delle classi Seconde di Inter College, guidato da rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). A marzo è in programma il prossimo incontro, dedicato al tema della Differente Abilità, in collaborazione con l’area CSR del Club e con la Squadra Special nerazzurra di Calcio Paralimpico e Sperimentale ASD Sporting 4E.