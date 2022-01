Inter, contro l’Atalanta per raggiungere quota 40 e superare la Juventus – CdS

L’Inter questa sera contro l’Atalanta vuole raggiungere quota quaranta partite di campionato conseutive in gol, con l’obiettivo di eguagliare e in caso superare la Juventus.

UN RECORD – L’attacco, o meglio, la produzione offensiva resta una certezza di questa Inter. Dovessero trovare la via della rete anche stasera, infatti, i nerazzurri raggiugerebbero le 40 partite consecutive di campionato con almeno un gol segnato. L’ultima volta in cui sono rimasti a secco risale all’ultima giornata di andata dello scorso torneo, ovvero alla trasferta in casa dell’Udinese (23.1.2021) chiusa sullo 0-0. Da lì in poi, le reti sono state ben 95 in 39 turni, per una media di oltre 2,4 a partita. Meglio, finora, ha fatto solo la Juventus, che in due occasioni ha superato quota 40 gare con gol: 44 nel 2017 e 43 nel 2014.

Fonte: Corriere dello Sport