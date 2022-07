Inter, contro il Lione errori da rivedere ma che reazione! Inzaghi contento – CdS

L’Inter commette diversi errori contro il Lione ma emerge il carattere della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi può comunque sorridere.

BILANCIO POSITIVO – L’Inter non è ancora particolarmente esaltante dal punto di vista del gioco, ma di perdere non ha minimamente l’intenzione e questo è un ottimo segnale per Simone Inzaghi e il suo staff. Il gol del vantaggio da parte dei francesi nasce proprio da uno sbandamento sulla corsia di sinistra con l’errore di de Vrij che non segue Lacazette. Tornati in campo per il secondo tempo, l’Inter subisce anche il gol dello 0-2 con il palo di Aouar e il tap in del nuovo entrato Cherki lasciato libero in area. La reazione però è istantanea con l’ennesimo traversone di Dimarco in mezzo per la testa di Lukaku. La squadra trova poi un meritato pareggio firmato da Nicolò Barella.

BILANCIO POSITIVO – L’Inter non merita di perdere e anzi torna a casa con un pareggio di tutto rispetto. Il secondo contro i francesi dopo quello della scorsa settimana contro il Lens. Il bilancio è comunque positivo considerata la differenza di forma (la prossima settimana comincia la Ligue 1). Simone Inzaghi è soddisfatto della reazione e punta già alla prossima amichevole sabato a Pescara contro il Villareal, ultima sfida pre-campionato prima dell’esordio in Serie A contro il Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti