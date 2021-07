Inter, contro il Crotone Inzaghi punterà ancora su Satriano e Pinamonti

In vista della gara contro il Crotone, quarta amichevole stagionale per l’Inter, Inzaghi proverà in attacco ancora la coppia Satriano-Pinamonti. Come riporta Andrea Paventi su “Sky Sport 24”, Lukaku potrebbe entrare a gara in corso

ULTIME − Queste le parole di Paventi in collegamento dal ritiro dell’Inter: «Le risposte le danno le partite. È stato un ritiro molto intenso, mattino e sera. Ciò ha permesso anche il recupero di giocatori arrivati dopo, qualcuno lo potremmo rivedere in partita come Romelu Lukaku. Mancano Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez che rientreranno prossima settimana e faranno lo stesso lavoro di recupero del belga. Al momento, Simone Inzaghi punterà sui giovani Martin Satriano e Andrea Pinamonti. Bene anche Hakan Calhanoglu che si sta comportando bene nel 3-5-2 dell’ex Lazio».