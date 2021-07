Inter, continua festa scudetto: il prodotto speciale di Acqua San Bernardo

Continua la celebrazione del 19 esimo tricolore dell’Inter. Il partner ufficiale Acqua San Bernardo ha voluto fare un regalo ai tifosi nerazzurri, mettendo a disposizione un tot di lattine con un design esclusivo

NOTA − «Acqua S.Bernardo, Official Water Partner di FC Internazionale Milano, ha messo a disposizione di tutti i tifosi nerazzurri un pack con un design esclusivo per celebrare il 19esimo Scudetto del Club. Si tratta di un’edizione limitata di 250.000 lattine di acqua minerale in formato 33cl. Il prodotto, caratterizzato dagli elementi distintivi del concept I M Scudetto, festeggia il trofeo conquistato dai nerazzurri al termine della stagione 2020/21, chiusa con il trionfo dell’Inter Campione d’Italia. Il packaging rientra poi tra le proposte vicine all’ambiente di Acqua S.Bernardo, essendo l’alluminio un materiale 100% riciclabile all’infinito».

Fonte: Inter.it