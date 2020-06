Inter, Conte vuole “lavare via” la Coppa Italia: Eriksen la chiave – CdS

Il “Corriere dello Sport” analizza il momento dell’Inter di Antonio Conte, che ha bisogno di una scossa per rimuovere le scorie della Coppa Italia. Christian Eriksen è l’uomo in più per tornare a correre

STEP FONDAMENTALE – La Coppa Italia dev’essere lavata via. Lo chiede Antonio Conte ai suoi ragazzi. Inter-Sampdoria rappresenta uno spartiacque importante per mille motivi. Ma la retorica della ripartenza va messa da parte prima possibile. Da stasera, ma in realtà già da qualche settimana, c’è spazio solo per i tre punti. Il tecnico nerazzurro lo sa e sta facendo di tutto per trasmettere il messaggio ai suoi calciatori. In più, battendo i blucerchiati di Claudio Ranieri, c’è la possibilità di guardare la classifica con occhi diversi.

FAME – I concetti di Conte sono estremamente chiari, come ha sottolineato lui stesso ieri (QUI le sue ultime dichiarazioni): tutti uniti e focalizzati perché spazio e minuti non mancheranno. L’ha dimostrato il doppio forfait di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, che ha precipitato il tecnico in una situazione sconfortante, ma comunque non inusuale per l’annata dell’Inter in corso. Il messaggio motivazionale di Conte non è rivolto soltanto ai suoi calciatori, bensì anche alla concorrenza. Juventus e Lazio sono avvisate: al primo passo falso, l’Inter sarà lì, pronta a sfruttare ogni occasione. D’altronde, è nel DNA del tecnico tenere alta l’asticella delle ambizioni anche nei momenti complessi.

UOMINI E CONCETTI – Ed effettivamente Inter-Sampdoria arriva a cavallo di un periodo molto delicato per i nerazzurri, condito dall’assenza di due uomini importanti a centrocampo. Le circostanze riporteranno probabilmente Roberto Gagliardini in mediana. L’ex atalantino è un vero e proprio amuleto contro le squadre di Genova (QUI i dettagli). Dietro le punte ci sarà Christian Eriksen, sul quale il tecnico ha lavorato come un mulo. Sarà lui la chiave per venire a capo di un momento così delicato.

