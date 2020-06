Inter, Conte studia nuove soluzioni tattiche. Skriniar punto fermo – Sky

Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’Inter, proiettata alla sfida con il Napoli in Coppa Italia. Con Godin e de Vrij acciaccati, Skriniar è il punto fermo della difesa.

TATTICA – Matteo Barzaghi fa il punto della situazione dell’Inter, ad una settimana dalla ripartenza: «Una settimana tattica. L’Inter ripartirà il 13 giugno con la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, con l’eventuale finale da disputare il 17. Poi la sfida alla Sampdoria. Sono cominciati, però, gli acciacchi: nulla di grave o di inaspettato, in un periodo in cui si è stati fermi. I “contrattempi” più importanti riguardano Godin e Vecino, che puntano ad esserci per la ripresa. Anche de Vrij e Bastoni non al meglio. Ecco perché Conte studia varie soluzioni, con Ranocchia in pre-allarme e Skriniar punto fermo. In mezzo premono Sensi ed Eriksen. Così il sistema oscilla tra il 3-5-2 ed il 3-4-1-2. In attacco Sanchez è pronto a far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez».