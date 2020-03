Inter, Conte re di primavera: ma questa volta sarà diverso – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea il dato impressionante di Antonio Conte, nel corso della sua carriera, dal 21 marzo in poi. Con l’Inter, quest’anno, sarà costretto a vivere una mezza stagione totalmente diverse rispetto al solito. Cambiano abitudini e metodi, dunque, ma cambieranno anche gli obiettivi?

REVOLUTION – I crismi da leader indipendentista li ha tutti, Antonio Conte. Carattere, carisma, metodo, fermezza, rigore. La primavera è sempre stata la stagione preferita del tecnico pugliese. Non perché avesse effettivamente un regime iniquo da rovesciare. Ma le aspettative, le opportunità e gli obiettivi (che ad inizio stagione sembrano inarrivabili), quelli sì, preferisce sconvolgerli in questo periodo dell’anno. “La Gazzetta dello Sport” tira fuori qualche numero per rendere l’idea: dal 21 marzo in poi, in 5 anni, Conte ha messo insieme 42 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Al suo primo anno alla Juventus, dall’ingresso della stagione dei fiori mise insieme 9 vittorie ed un pareggio, perdendo soltanto la finale di Coppa Italia.

SITUAZIONE SURREALE – Ma stavolta l’arbitrio dei numeri servirà a poco. Quella che l’Inter, e le altre squadre di Serie A, si troveranno davanti sarà una stagione praticamente, o quasi, azzerata. Qualora si dovesse tornare a giocare, mancheranno 13 giornate di campionato, più le altre, e l’Inter spera che siano tante, d’Europa. La situazione corrente non aiuta il tecnico, costretto a seguire i suoi calciatori virtualmente trasmettendo la sua solita grinta soltanto per via indiretta. Il lungo tempo per pensare nuovi corridoi tattici, per la sua Inter, si scontra con l’impossibilità di applicarli sul campo. Conte sta già pensando, inevitabilmente, al modo migliore per riprendere la stagione che sarà. L’Inter non può farsi trovare impreparata. Il suo tecnico ha una primavera da difendere.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari