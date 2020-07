Inter, Conte infuriato e deluso. Squadra e ambizioni sopravvalutate? – GdS

Antonio Conte ha espresso tutto il suo malumore nella conferenza stampa di ieri: la sua Inter si è sciolta come neve al sole e ha preso coscienza, forse una volta per tutte, del suo reale valore. Lo scudetto non è (ancora) alla portata

FURIA – Secondo “La Gazzetta dello Sport”, quella dell’Inter è stata una domenica da schiaffi. Per di più, ancora una volta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che lo scorso anno, sempre a San Siro, diede un altro ceffone ai nerazzurri di Luciano Spalletti mettendo a rischio il quarto posto. “Antonio Conte è entrato negli spogliatoi furibondo ieri, alzando parecchio la voce. Tremavano le mura, nella pancia di San Siro. I giocatori hanno visto e sentito l’allenatore imbufalito. Ma non c’è stato un confronto con la squadra, i temi della partita saranno affrontati stamattina ad Appiano. Piuttosto, Conte è rimastoa lungonegli spogliatoi riunito con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Gabriele Oriali. Un’ora buona di colloquio, tanto è vero che il tecnico si è presentato in sala interviste 90 minuti dopo la fine della partita“.

EPURAZIONE – Il bicchiere dell’Inter, ieri, è sembrato davvero mezzo vuoto. Anche il tecnico, specchio della delusione generale, è sembrato incapace di gestire il vortice di emozioni che la partita ha regalato dal 70′ in poi. “Ancora una volta l’Inter ha fallito un’occasione, nel caso specifico quella di farsi vedere negli specchietti retrovisori dalla Lazio“. Forse, a questo punto, è bene guardarsi dietro e guardarsi dentro: le grandi manovre per una rivoluzione estiva sono iniziate da tempo (vedi articolo).

AMBIZIONI SFASATE – Ieri Antonio Conte ha mostrato tutta la sua delusione e tutta la sua amarezza in conferenza (QUI i dettagli), prendendo le distanze dai suoi calciatori. E questo, secondo “La Gazzetta”, restituisce nuovamente la palla alla società, come spesso accaduto in questa annata. Di fatto, al di là di episodi e responsabilità dei singoli, l’Inter ha tarato male le proprie ambizioni. Forse persino il tecnico ha sopravvalutato il materiale a sua disposizione. Fatto sta che i nerazzurri si ritrovano a sgomitare sullo stesso pianerottolo Champions di un’Atalanta indemoniata.

Fonte: La Gazzetta dello Sport