Inter, Conte ha riportato ambizione. Ma si poteva fare di più

La lunga analisi di Luigi Garlando, firma della “Gazzetta dello Sport”, sull’Inter post eliminazione dalla Coppa Italia. La crescita e i meriti di Antonio Conte, ma anche le lacune di una squadra che non può nascondersi dietro la non abitudine alla vittoria

MERITI E SFORTUNA – “Se David Ospina non si fosse messo l’aureola, saremmo qui a celebrare la bella Inter del San Paolo, presa per mano da un Christian Eriksen rifiorito. Invece, eliminata da uno dei due tiri in porta degli azzurri, siamo qui a chiederci il senso della stagione di Antonio Conte. Ha dato tanto all’Inter? Sì. Avrebbe potuto fare qualcosa di più? Forse. Il suo apporto migliore: la crescita dei singoli. L’ultimo fiore all’occhiello: il lavoro fisico-tattico durante la sosta che ha riproposto un Eriksen pimpante e ben inserito nell’organismo. In precedenza aveva rigenerato Antonio Candreva, fatto crescere Alessandro Bastoni, valorizzato Stefan de Vrij, rieducato Romelu Lukaku. Se l’Inter incasserà un centinaio di milioni per Lautaro Martinez è grazie alla maturazione avvenuta sotto Antonio Conte“.

MIGLIORAMENTI – “Sarebbe ingeneroso dimenticare il lavoro di Luciano Spalletti, poiché Conte ha trovato un’Inter già capace di palleggiare e pressare alto. Anzi, prima lo faceva anche di più. Possesso: Inter 2018-19: 58,7%; Inter 2019-20: 52,3%. Palloni recuperati nella metà campo offensiva: Inter 2018-19: 423; Inter 2019-20: 355. Ma spesso si trattava di un possesso sterile. Conte ha migliorato l’organizzazione, ha reso le linee di gioco più sicure e aggressive. Col tecnico pugliese in panchina, l’Inter tira di più, segna di più e arriva di più in area. La squadra dominante del San Paolo, che ha concluso a raffica, con il 67,8% di possesso, è un buon certificato di avanzamento lavori“.

ULTIMO STEP – “Cosa manca dunque per l’ultimo salto di qualità? Detto dell’aiuto necessario che il prossimo mercato dovrà garantire (QUI l’analisi dettagliata), Conte costruì la sua prima Juventus attorno ad un manipolo di campioni del mondo (Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Andrea Pirlo) e a spiriti leader come Arturo Vidal. Ciò che più manca nel cuore dell’Inter. Un regista dalla personalità più solida del lunatico Marcelo Brozovic e un interno-incursore, di fisico e gol, dall’indole guerriera. Il mercato dovrà soccorrerlo con tipi del genere“.

RIMPIANTI – “Conte ha ragione a ripetere che la Juventus è ancora lontana. Però tutte le altre non hanno una rosa superiore all’Inter. Eppure dei 7 incroci con le prime 5, Conte ne ha vinti solo 3, ha raccolto 8 punti sui 21. E’ stato eliminato da due coppe. Possiamo dirlo: l’Inter ha un problema coi big match, ma si poteva fare meglio di così. Con più personalità. D’altronde, non si vince solo con la spinta della storia e di chi è già abituato a farlo. Si può diventare vincenti anche con il lavoro e la volontà. Un mercato imperfetto (servivano almeno

un altro attaccante di ruolo e due centrocampisti) ha frenato l’Inter nel momento migliore, in autunno, costringendo Conte ad assistere alle implosioni di Barcellona e Dortmund, per mancanza di cambi all’altezza“.

SGUARDO AL FUTURO – “Se quegli splendidi primi tempi non fossero appassiti nei secondi, per sfinimento, e se l’Inter fosse rimasta in Champions League, oggi l’autostima della squadra sarebbe diversa e la Juventus forse più vicina. Di sicuro il club non può permettersi di sbagliare il prossimo mercato, che le parti dovranno studiare in assoluta empatia, evitando il fuoco amico. Ma prima dovrà terminare al meglio la stagione. La crescita di questa Inter passerà anche attraverso i risultati che saprà ottenere nell’ultimo tratto di campionato e in Europa League. E anche il giudizio sulla prima Inter di Antonio Conte, che, al momento, resta sospeso“.

