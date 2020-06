Inter, Conte chiama la truppa al completo: Sanchez jolly da calare – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la ritrovata ricchezza d’organico per Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha chiamato a raccolta la professionalità di tutto il gruppo già a partire dalla Sampdoria

MOMENTO CHIAVE – Antonio Conte culla la pazza idea di una rincorsa al vertice. Nel discorso alla squadra di due giorni fa ha sottolineato due concetti, su tutti. Il primo, quello sulla cattiveria, la voglia di crederci, di vincere con la Sampdoria per mettere un po’ di pressione agli eventi. Il secondo: in un periodo così fitto di partite, c’è bisogno di tutti. Non è solo una frase fatta, è la realtà, figlia del calendario “folle”. Ed è un discorso che va oltre il ragionamento dei cinque cambi possibili durante i match.

RICAMBIO – In questo senso, le notizie di ieri di Appiano si sono rivelate confortanti. Stefan de Vrij si è allenato senza problemi e va dunque considerato pienamente a disposizione. Danilo D’Ambrosio e Diego Godin si sono allenati in gruppo, ma per domenica vanno valutati a fondo evitando possibili ricadute. Ma sono loro le facce che vedremo presto dare il cambio al trio difensivo di Napoli. Giusto per farsi un’idea: Milan Skriniar è il calciatore più utilizzato da Conte dopo Romelu Lukaku. Ma anche lui si accomoderà in panchina per rifiatare. E lo stesso capiterà al giovane Alessandro Bastoni.

VARIABILI – La riserva per eccellenza rischia di diventare Stefano Sensi, che a Napoli non ha avuto tempo di incidere. L’antistress per eccellenza, anche ora che Christian Eriksen si è preso la trequarti convincendo: l’ex Sassuolo è uomo da partita in corso, ma anche una figurina in grado di concedere a Conte un’ulteriore variabile tattica. Si è passati dal 3-5-2 al 3-4-1-2, ma guai ad escludere la possibilità di vedere un 3-4-2-1, con due trequartisti a supporto di Lukaku, soluzione che provata anche alla vigilia del derby di febbraio salvo poi rimetterla nel cassetto.

JOLLY – Un’altra faccia che s’intravede è quella di Victor Moses, entrato bene nel finale di Napoli. È risaputo quanto il gioco di Conte sia dispendioso soprattutto per gli esterni. E il nigeriano garantisce la possibilità di dare un cambio sia ad Antonio Candreva sia ad Ashley Young. Ma la carta decisiva, dalla panchina, è quella che a Napoli per un soffio non ha garantito la finale. Alexis Sanchez è in forma come ad Appiano non l’hanno mai visto. E come probabilmente non è stato mai nelle ultime due stagioni. Nessun dubbio sul fatto che troverà spazio, al netto dei discorsi intorno al futuro di Lautaro Martinez.

Fonte: La Gazzetta dello Sport