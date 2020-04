Inter, Conte aumenta il valore: in quattro ora valgono più di 200 milioni – GdS

Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, il valore dell’Inter oggi è aumentato grazie ad Antonio Conte, in particolare il prezzo di quattro giocatori, tra questi anche il difensore Stefan de Vrij.

VALORE AUMENTATO – Con Antonio Conte all’Inter, già a giugno è iniziato un percorso di valorizzazione della rosa. Secondo quanto riportato oggi dalla rosea, oggi ben quattro giocatori in particolare hanno visto crescere le proprie quotazioni, un balzo che da solo potrebbe valere 200-220 milioni. Tra questi chiaramente Lautaro Martinez, che ad oggi ha una clausola di 111 milioni. Appena dietro trovino Stefan de Vrij, tra i migliori centrali della Serie A: il cartellino oggi vale iù di 50 milioni. Discorso simile anche per Alessandro Bastoni, con un valore di circa 30 milioni. Poi c’è il giovanissimo Sebatiano Esposisto, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in questa stagione ha fatto il suo esordio assoluto (con gol) in Serie A e in UEFA Champions League: non mancano le offerte superiori ai 20 milioni.