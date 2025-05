Inter si congratula col Bologna: «Complimenti per la terza Coppa Italia»

L’Inter ha voluto complimentarsi con il Bologna per la conquista della terza Coppa Italia della storia dei rossoblù. Sconfitto, in finale, il Milan con il punteggio di 1-0.

LA VITTORIA – Il Bologna ha vinto la Coppa Italia 2024-2025 sconfiggendo in finale il Milan, squadra che aveva eliminato l’Inter in semifinale. Decisivo il gol di Dan Ndoye, nel secondo tempo del match, per consegnare a Vincenzo Italiano il primo trofeo della sua carriera e al Bologna la terza Coppa Italia della propria storia. All’esito di un match in cui i rossoblù hanno sostanzialmente rischiato soltanto nella prima parte del primo tempo, i rossoblù hanno così potuto esprimere tutta la propria gioia per un risultato che si pone come la concretizzazione ideale di un percorso avviato negli scorsi anni.

L’Inter si complimenta col Bologna. Un successo storico

IL MESSAGGIO – A congratularsi con il Bologna per il trionfo in Coppa Italia è stata anche l’Inter. La società nerazzurra, che è al momento ferma a 9 vittorie nella competizione italiana, si è espressa sul suo account X con un messaggio rivolto alla società emiliana. Di seguito il suo contenuto: «Ieri sera all’Olimpico il Bologna ha conquistato la terza Coppa Italia della sua storia. Al Club rossoblù vanno i complimenti di FC Internazionale Milano». La risposta dei rossoblù non si è fatta attendere: «Grazie!»