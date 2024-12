Inter, concorrenza per Belahyane: una big di Serie A lo ‘prenota’ – CdS

Il campionato è ormai nel vivo, ma le squadre di Serie A hanno già cominciato a programmare il futuro. Sondaggi in corso per diversi calciatori: Reda Belahyane, calciatore del Verona seguito anche dall’Inter, è entrato anche nel mirino della Lazio. le ultime novità a riguardo.

LAZIO SU BELAHYANE – Un incontro per Reda Belahyane, calciatore di vent’anni, francese di origine marocchina in forza al Verona. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il summit è avvenuto ieri mattina a Formello, il centro sportivo della Lazio, l’ultima delle big italiane interessata al calciatore. Un incontro con il suo agente. La Lazio si è dunque iscritta alla corsa per il centrocampista, esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’Inter. I rumors relativi a Belahyane non sono assolutamente recenti, ma giravano da qualche tempo. L’aggiornamento sull’incontro con i biancocelesti è relativo alle ultime ore, la società di Claudio Lotito si è informata e ha cercato di capire i margini di manovra su un’eventuale trattativa per gennaio. Lotito ha da tempo un canale preferenziale con Setti, un’alleanza di mercato ma anche in Lega.

Da Noslin a Belahyane: nuova plusvalenza per il Verona?

ALTRA PLUSVALENZA PER IL VERONA? – L’estate scorsa la Lazio aveva concluso con successo l’operazione Noslin, pagato 18 milioni (compresi bonus), l’acquisto più oneroso dell’ultima campagna acquisti biancoceleste, e i suoi agenti sono gli stessi di Belahyane. Belahyane, però potrebbe persino avere una valutazione superiore a giudicare dal suo rendimento e da quanto sta dimostrando. Il Verona lo aveva scoperto e acquistato un anno fa dal Nizza, ha lavorato quattro mesi con Marco Baroni, due presenze nel girone di ritorno. La curiosità: l’attuale tecnico della Lazio lo ha fatto debuttare da titolare all’ultima di campionato proprio contro l’Inter campione d’Italia. Un premio all’impegno e alla stima. Le sue qualità tecniche e di palleggio sono conosciute, è un playmaker puro che potrebbe fare comodo a molti.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania