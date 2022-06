Inter, con Lukaku l’obiettivo cambia. E Inzaghi questo lo sa – CdS

L’Inter in queste ore ufficializzerà il colpo Romelu Lukaku. Il belga è atteso a Milano per le visite mediche (vedi articolo) e con Big Rom, Inzaghi, sa che l’obiettivo stagionale il prossimo anno cambia.

ASTICELLA – Spesso, a inizio stagione, si parla sempre di questa famosa asticella da abbassare o alzare in base alla rosa a disposizione. Con il ritorno di Romelu Lukaku, possiamo dire che questa asticella si è notevolmente alzata. Come spiega il Corriere dello Sport infatti, l’Inter lo scorso anno l’aveva abbassata fissando un piazzamento in Champions League come obiettivo ma con il campo che ha dimostrato come lo scudetto fosse ampiamente alla portata. E che anzi, se ci fosse stato Lukaku, sarebbe stato completamente diverso. Quindi, quest’anno, con il ritorno di Big Rom, tutto lascia presagire che lo scudetto (il ventesimo, valido per la seconda stella) sarà l’obiettivo dell’Inter. Inzaghi lo scorso anno aveva capito subito le potenzialità di Big Rom e dunque è consapevole che, in caso di non successo in Serie A, l’obiettivo sarebbe mancato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno