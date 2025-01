Inter, con Inzaghi aumentano i ricavi e arrivano i trofei: già incassati 315 milioni – TS

In attesa che la stagione completi il suo corso e che i nerazzurri lottino per conquistare nuovi trofei, è già evidente come la gestione del tecnico piacentino abbia avuto un impatto positivo non solo sul campo, ma anche sui conti del club.

MODELLO VINCENTE – Dall’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter, il club nerazzurro ha registrato una crescita impressionante nei ricavi derivanti dalle competizioni europee e nazionali, portando nelle casse della società 315 milioni di euro solo dai premi UEFA. Numeri che certificano il valore della squadra sotto la sua guida e che segnano una netta differenza rispetto alla precedente gestione. «Dove alleno io aumentano i ricavi e arrivano i trofei», una frase diventata simbolo dell’era Simone Inzaghi all’Inter, che oggi più che mai trova conferme nei numeri. Uno dei cambiamenti più evidenti tra l’era Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi riguarda il rendimento in Europa. Se con il tecnico salentino l’Inter aveva terminato il girone di Champions all’ultimo posto, sotto la guida di Inzaghi i nerazzurri hanno compiuto un deciso salto di qualità, chiudendo l’attuale edizione al quarto posto nel mega-girone da 36 squadre.

Dalla Champions League al Mondiale per Club: incassi record per l’Inter

TUTTO GUADAGNATO – Un miglioramento che ha portato benefici economici notevoli. Nella stagione 2021-2022, l’Inter aveva incassato 65 milioni di euro dai premi UEFA. L’anno successivo, grazie al cammino fino alla finale di Champions League, i ricavi sono schizzati a 98 milioni. Nel 2023-2024, i nerazzurri hanno già raggiunto 86 milioni, con la possibilità di arrivare a 98,5 milioni qualora riuscissero a qualificarsi ai quarti di finale. Ma non è tutto. A questa cifra si aggiungeranno sicuramente i 20 milioni di euro garantiti dalla partecipazione al Mondiale per Club 2025, torneo che vedrà l’Inter tra le squadre protagoniste.

BOOM AL BOTTEGHINO – Oltre ai premi UEFA, un’altra voce di ricavo in forte crescita sotto la gestione Inzaghi è quella relativa agli incassi da stadio. San Siro è sempre più un fortino, con il pubblico nerazzurro che ha risposto con entusiasmo alle prestazioni della squadra. I ricavi derivanti dal botteghino hanno toccato cifre record negli ultimi anni, confermando l’attrattiva dell’Inter sia a livello nazionale che internazionale. L’Inter di Inzaghi non solo vince, ma lo fa con una gestione sostenibile e redditizia. L’abilità del tecnico nel portare la squadra stabilmente tra le migliori d’Europa si riflette in un bilancio sempre più solido, con ricavi in crescita e prospettive ancora più ambiziose.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna