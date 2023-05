Inter, con il Torino non perdere per ottenere terzo posto e soldi – TS

TuttoSport ricorda che la partita con il Torino, sebbene sia influente per l’Inter, potrebbe essere importante per avere la certezza del terzo posto e, di conseguenza, ottenere un incasso leggermente più alto

TORINO DA NON SOTTOVALUTARE – L’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando alla sfida decisiva contro il Manchester City del 10 giugno. Prima però, i nerazzurri saranno impegnati nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Match che non ha nulla da dire per entrambe a livello di ambizioni, ma per i nerazzurri potrebbe essere importante non perdere. Con un pareggio, i nerazzurri sarebbero in ogni caso sicuri del terzo posto. Con una vittoria e una contemporanea non vittoria della Lazio contro l’Empoli il club di Viale Liberazione potrebbe addirittura arrivare al secondo posto. Dal quarto al secondo posto ballano quattro milioni di euro, dal terzo al secondo, due. Cifre non esagerate, ma è lapalissiano che essere vice campioni d’Italia ed incassare più soldi, sia più positivo dell’essere giù dal podio e con un introito minore da inserire tra i ricavi.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna