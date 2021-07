Inter, con i fan token di Socios.com accesso vip al derby con il Milan

L’Inter ha svelato ufficialmente il suo nuovo sponsor. Dopo i 26 anni di Pirelli, i nerazzurri hanno scelto Socios.com che è diventato così il nuovo main sponsor dei campioni d’Italia. Poco fa, con un post, il nuovo partner ha postato delle news interessanti riguardando i Fan Token.

ACCESSO VIP – Molti si sono chiesti da quando è uscita l’ufficialità di Socios.com come nuovo sponsor, cosa fossero in realtà i fan token e come essi potessero essere utilizzati dai tifosi nerazzurri. Tramite l’acquisizione di questi fan token, il nuovo sponsor nerazzurro ha sempre affermato che i tifosi avrebbero avuto accesso a privilegi ed entrare maggiormente nei piani della società. Poco fa, tramite i propri canali social, Socios.com ha confermato come questi privilegi possano essere sfruttati.

🏟️This season, Fan Token holders will have VIP access to some of Europe's most iconic stadiums.

Name the stadium & match you want a VIP experience for. EX: San Siro – @acmilan vs @Inter 👇

— Socios.com (@socios) July 25, 2021