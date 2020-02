Inter, con Eriksen tre diverse soluzioni: Conte non dà punti di riferimento – TS

Antonio Conte, secondo quanto riportato da “TuttoSport” disegna una “nuova” Inter con Christian Eriksen in campo e senza dare punti di riferimento agli avversari: tre diverse soluzioni con il danese al centro del progetto.

INSERIMENTO GRADUALE – L’Inter è stata una macchina quasi perfetta fino a inizio gennaio 2020, poi la stanchezza e le contromisure degli avversari hanno inevitabilmente rallentato la corsa nerazzurra che ricordiamo, ancora aperta su tre fronti. Antonio Conte disegna la nuova Inter considerando l’arrivo di Christian Eriksen, un giocatore in più a disposizione del mister e capace di spostare gli equilibri. L’inserimento ad oggi è stato graduale: “Il tecnico nerazzurro ha dunque fatto intuire come l’impiego dell’ex Tottenham con continuità dal primo minuto sia ancora lontano. Tant’è che domani sera sarebbe sorprendente se il danese partisse dall’inizio contro la Sampdoria. Dopo i 90 minuti in Europa League, Eriksen dovrebbe iniziare dalla panchina, mettendo nuovi minuti nelle gambe nella ripresa. Un rodaggio che proseguirà giovedì con il ritorno di Europa League (di nuovo titolare, magari non per tutto l’incontro) per poi capire se schierarlo o meno dall’inizio a Torino contro la Juventus”.

TRE SOLUZIONI – Con Christian Eriksen in campo, Antonio Conte studia un’Inter camaleontica senza punti di riferimento per gli avversari: “La base di partenza rimane il 3-5-2 e la certezza da cui il tecnico non si discosterà saranno le due punte, ma nulla vieta di veder variare il sistema negli altri ruoli. Il 3-4-1-2 è la formula più scontata, la più semplice da attuare, con Eriksen davanti a due mediani. Nel 3-4-2-1 Eriksen sarebbe uno dei due trequartisti, magari con Sanchez al suo fianco per non lasciare in campo solo una punta di ruolo. Più difficile vedere dall’inizio il 4-3-1-2 apparso giovedì sera dopo l’1-0, con il cambio fra Barella e Moses: è un sistema che però potrebbe dare

all’Inter maggiore intensità a centrocampo”.