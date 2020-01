Inter, con Eriksen non sbagli! Nessuno come lui...

Inter, con Eriksen non sbagli! Nessuno come lui in Premier League: i dati

“Opta” ha pubblicato i dati relativi al rendimento in Premier League di Christian Eriksen, grande obiettivo di mercato dell’Inter, ed emergono numeri pazzeschi sul centrocampista del Tottenham

LEADER IN PREMIER – Ecco perché l’Inter non dovrebbe avere il minimo dubbio su Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham risulta essere il miglior giocatore della Premier dalla data del suo esordio in nel massimo campionato inglese sotto vari aspetti. Questa l’analisi di “Opta” sul danese: “1 – Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assist (62), creato più occasioni (570) e segnato più gol da fuori area (23) e su punizione diretta (8) nel massimo campionato inglese. Saluti?“.