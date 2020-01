Inter, con Eriksen in campo nessun cambio. Sensi un jolly per Conte – GdS

L’Inter completa l’acquisto di Christian Eriksen portando a termine un’operazione di tutto rispetto acquistando uno tra i centrocampisti più forti del momento. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, con lui in campo Antonio Conte non dovrebbe cambiare l’assetto tattico. Sensi così facendo avrà modo di recuperare la forma migliore.

NESSUN CAMBIO – L’acquisto di Christian Eriksen per l’Inter è un’ulteriore dose di fiducia e segnale che finalmente qualcosa sta cambiando e nel verso giusto. L’antistress – così come lo definisce la rosea oggi in edicola – adatto per il momento “complicato” dell’Inter che fatica a vincere le ultime partite e ad affrontare soprattutto i secondi tempi. Con lui in campo l’assetto tattico non cambierà, prenderà di fatto il posto di Stefano Sensi e completerà il reparto con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. L’ex Sassuolo così facendo avrà modo di riposare e recuperare la forma migliore. Secondo alcuni dati raccolti dalla “Gazzetta dello Sport”: “nelle 5 stagioni piene in Premier ha saltato solo 9 partite su 190. Nessuno ha dato più assist e creato più occasioni da gol nel periodo 2013-2020, ovvero con lui in campo in Inghilterra. Il danese fa meglio di tutti in Premier con i gol da fuori, 23, ben5 di più del secondo in classifica Coutinho. Tra questi 8 li ha segnati su punizione diretta (dietro, con 6, c’è Sigurdsson)”.