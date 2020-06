Inter con costanti negative, emerse fragilitÃ  assenti nei primi mesi – Sky

Inter con costanti negative, emerse fragilità assenti nei primi mesi – Sky

L’Inter non è andata oltre il pareggio nella sfida di ieri contro il Sassuolo facendo emergere i difetti di non chiudere le partite e qualche preoccupante fragilità difensiva. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

COSTANTI E FRAGILITA’ – Paventi evidenzia delle fragilità dell’Inter: «Il risultato poi in qualche modo determina i giudizi. Conte ha tutti i parametri in allenamento, i giocatori avevano speso tantissimo ed era inevitabile che giocando ogni tre giorni i cambi devono essere organizzati. Non ha pagato, ci sono state tante prestazioni individuali negative. E’ una squadra che sta rispettando in negativo delle costanti, si è vista recuperare tante partite. Non ha la cattiveria per tenere il risultato. Il positivo degli ultimi tempi è stato Lukaku ma anche lui ha sbagliato dei gol, poi la tenuta difensiva, sta subendo 2 gol a partita. Quella solidità che l’aveva resa la migliore difesa del campionato adesso non c’è più. Manca anche il filtro del centrocampo, ma dietro c’è qualche fragilità che qualche mese fa non aveva».