Inter con coperta corta: Lukaku costretto agli straordinari? – Sky

Romelu Lukaku Inter-Borussia Monchengladbach

L’Inter è nel pieno di un tour de force che la vede giocare con grande continuità. Conte deve far ruotare la rosa, ma Lukaku non riposerà: la coperta è corta e il belga è troppo importante. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

NESSUN RIPOSO – Nonostante alcune voci di questi gironi parlino di un Conte intenzionato a risparmiare Lukaku in vista delle fondamentali sfide di Champions League contro il Real Madrid, l’attaccante belga dovrebbe giocare regolarmente anche sabato contro il Parma: «Quello che fa Lukaku è straordinario. Lautaro Martinez è sempre andato più a strappi, ma anche le volte che arriva davanti alla porta e sbaglia sembra un giocatore che c’è mentalmente. Se non recupera Sanchez Conte deve farli giocare insieme e si aiuteranno reciprocamente. Se non intervengono fattori esterni Lukaku gioca contro il Parma e contro il Real Madrid. Avrebbe bisogno di rifiatare, ma la coperta è corta».