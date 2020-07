Inter con buona base, ora il mercato per essere “l’anti Juventus” – Sky

Condividi questo articolo

Ieri la Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo. L’anno prossimo l’Inter proverà di nuovo a interrompere il dominio bianconero partendo dalla buona base gettata quest’anno. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

LA BASE BUONA – La base gettata dall’Inter è buona e l’anno prossimo si potrà contendere lo scudetto con la Juventus: «L’Inter può partire da una base buona. E’ la squadra che ha fatto più punti in trasferta, ha la miglior difesa, ha un attaccante da 30 gol stagionali che è Lukaku. Ci sono le basi poi ci sono i limiti, come gli scontri diretti. Deve mantenere i risultati di vantaggio senza sprecare 22 punti come quest’anno. Questo inseme ad altri piccoli cali di carattere individuale. La base è molto buona, andare a mettere mano su queste cose col mercato aiuterà l’Inter ad essere la principale rivale della Juventus per il prossimo campionato».