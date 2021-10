Inter, Comune di Milano nomina responsabile di procedimento San Siro

Arrivano aggiornamenti per l’Inter in merito alla situazione relativa allo stadio San Siro di Milano. Il comune di Milano ha nominato un responsabile di procedimento

AGGIORNAMENTI − Si inizia a muovere qualcosa in merito alla situazione relativo allo stadio San Siro di Milano. In settimana, è avvenuto l’incontro del sindaco Sala con Inter e Milan con il progetto rinviato a non prima del 2026 (vedi dichiarazioni). Come si legge dal sito del Comune di Milano, è stato nominato il responsabile unico di procedimento per lo stadio.

NOTA − “Nomina del Responsabile Unico del Procedimento relativo alla Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017 n.96 relativa allo “Stadio di Milano””””,

Subentro.

Responsabile Procedimento L.241/1990: Luciana Pedio − Direzione Generale”

