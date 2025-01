Inter-Como Women, le convocate di Piovani per la 15ª giornata

Il lunch match della quindicesima giornata di Serie A Femminile presenta Inter-Como Women. Ecco le nerazzurre convocate da mister Gianpiero Piovani per la sfida casalinga di domani.

CONVOCAZIONI – Dopo aver pareggiato in casa contro il Sassuolo nella sfida d’andata dei quarti di Coppa Italia Femminile, le ragazze di Gianpiero Piovani si preparano a tornare in campo in Serie A Femminile. Domani, alle ore 12.30, è previsto il fischio d’inizio di Inter-Como Women, gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Le nerazzurre riprenderanno nella competizione dopo aver conquistato un’ottima vittoria contro la Roma Femminile, nel precedente turno di Serie A. Dopo il turnover in Coppa Italia probabilmente Piovani punterà nuovamente sul suo classico undici titolare in Inter-Como Women. Ecco quali sono le ventisei nerazzurre convocate per la sfida di domani.

Inter-Como Women, la lista delle nerazzurre convocate da mister Piovani

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir

3 Katie Bowen

4 Sofie Junge Pedersen

5 Ivana Andrés

6 Irene Santi

7 Haley Bugeja

8 Matilde Pavan

9 Elisa Polli

10 Ghoutia Karchouni

12 Alessia Piazza

13 Beatrice Merlo

14 Chiara Robustellini

15 Annamaria Serturini

17 Beatrix Fördős

20 Marie Detruyer

21 Martina Tomaselli

22 Olivia Schough

23 Lina Magull

24 Marija Ana Milinkovic

25 Paola Fadda

26 Jasmin Mansaray

27 Henrietta Csiszàr

31 Tessa Wullaert

33 Elisa Bartoli

36 Michela Cambiaghi

94 Rachele Baldi

Queste le convocate di mister Piovani per Inter-Como Women, in scena domani all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. Le nerazzurre, a quota 31 punti, proveranno a restare col fiato sul collo della capolista Juventus (38 punti).