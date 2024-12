Inter-Como, Fabregas ha sciolto le riserve: attacco blindato

Cesc Fabregas è pronto a sedersi sulla panchina di San Siro in vista del derby lombardo tra Inter e Como. I biancoazzurri si presenteranno con il Gallo Belotti come unico terminale offensivo.

DUBBI – Cesc Fabregas è pronto a entrare a San Siro in veste di allenatore. Il tecnico spagnolo, alla gudia del Como, si appresta ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi questa sera alle ore 20:45. Se da un lato il tecnico dell’Inter è vicino a confermare la probabile formazione, dall’altro lato il Como ha ancora alcune piccoli dubbi. Fabregas è pronto a schierare in mediana Sergi Roberto che sarà affiancato ad Da Cunha.

Fabregas ha sciolto le riserve: Inter-Como a un ex granata

SCELTA – Con Alberto Moreno fermo ancora ai box, come terzino destro ci sarà Barba pronto a giocare dal primo minuto. In attacco invece, pare che Cesc Fabregas abbia sciolte le ultime riserve per quanto riguarda il terminale offensivo. Strefezza giocherà sulla trequarti di destra, insieme all’insostituibile Nico Paz. In attacco invece, il Gallo Belotti prenderà il posto di Patrick Cutrone che a San Siro partirà dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.