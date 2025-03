Inter, comincia il tour de force! L’Udinese la prima di nove ad aprile – CdS

L’Inter si accinge ad affrontare il mese più difficile e, forse, decisivo della sua stagione. L’Udinese è solo la prima delle nove partite che attende i nerazzurri.

PRIMA! – Inter-Udinese è la prima partita in programma dopo la sosta per Simone Inzaghi. Da qui fino alla fine di aprile saranno nove gare in fila da affrontare e vincere assolutamente. Assolutamente perché da ogni impegno dipende l’esito finale della stagione. Dalla Coppa Italia alla Champions League, passando per il campionato, tutte le partite diventano ora fondamentali e i margini di errore sono ridotti al minimo. Fare questo discorso per l’Inter risulta complicato viste le 43 gare già disputate, ma dalle 13 ancora da giocare dipenderà il giudizio sull’operato di Inzaghi.

Inter, occhio all’Udinese! Partita da non sottovalutare

AVVERSARIO – Il calendario potrebbe dare una mano in campionato, anche se in realtà l’Udinese è una delle squadre più in forma in questo momento. Prima dell’ultima sconfitta casalinga con il Verona i bianconeri venivano da quattro vittorie e due pareggi, ossia quelli con Napoli e Lazio in trasferta. L’Inter non può sottovalutare la fisicità e la compostezza della compagine di Kosta Runjaic, che si candida per la fine della stagione ad essere una delle maggiori sorprese in positivo.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno