Inter, col Verona da non sottovalutare il ritorno alla vittoria

Il risultato finale di Inter-Verona non va dato per scontato. La squadra di Inzaghi infatti è tornata a vincere dopo una serie di risultati senza vittorie.

RISULTATOI IGNORATO – Inter-Verona è stata data abbastanza per scontata come partita. Un po’ ignorata per la posizione in calendario in mezzo alle semifinali di Champions, un po’ snobbata per i nomi in campo. Di conseguenza si è passati con un po’ troppa sufficienza sul risultato finale. Un fatto che invece va evitato. Non perché l’1-0 sia straordinario. Semplicemente perché l’Inter ha vinto.

L’IMPORTANZA DI VINCERE – Ebbene sì, l’Inter ha vinto. Per fortuna di tutti siamo in un periodo in cui fanno notizia le sconfitte più che le vittorie. Ma l’ultimissimo periodo ha avuto una piega decisamente diversa. Dolorosa e costosa in termini di risultati potenziali. Un periodo in cui i nerazzurri non hanno mai vinto. Fino appunto all’incrocio con l’Hellas.

STRISCIA INTERROTTA – L’ultima vittoria degli uomini di Inzaghi prima di Inter-Verona risaliva a un altra sfida casalinga. Quella col Cagliari. Datata dodici aprile. Sono passati ventuno giorni, tre settimane piene. Con in mezzo altre cinque partite (Bayern Monaco, Bologna, Milan, Roma, Barcellona) che hanno visto due pareggi e tre sconfitte. Per questo, la vittoria col Verona non è banale. E non va data per scontata.