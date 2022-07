Inter, col Lugano debutto del nuovo main sponsor: ma c’è un problema – TS

Questo pomeriggio andrà in scena Lugano-Inter, prima amichevole stagionale del club nerazzurro. Nel match debutterà anche il nuovo main sponsor dei nerazzurri: Digitalbits. Ma, secondo Tuttosport, è sorto un problema

PROBLEMA? – Lugano-Inter, match in programma questa sera alle 18:30, aprirà la nuova stagione dei nerazzurri. Le novità in campo saranno molte, a cominciare dai volti nuovi (vedi articolo) fino al nuovo main sponsor Digitalbits, che “debutterà” sulle maglie nerazzurre proprio stasera. Secondo Tuttosport, però, si sarebbero registrati dei problemi fra il club nerazzurro e la società di criptovalute in merito al compenso pattuito nella scorsa stagione nell’ambito dell’accordo per diventare sponsor di manica. Pare che Digitalbits, infatti, non abbia versato i 5 milioni di euro pattuiti in seguito all’accordo. L’Inter però, precisa il quotidiano, rimane tranquilla: sono esclusi contrattempi dovuti ad eventuale mancanza di liquidità dell’azienda. Lo dimostra il fatto che il passaggio di Digitalbits a main sponsor non ha avuto intoppi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi