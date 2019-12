Inter, col Genoa serve vincere per dare un segnale positivo – TS

“Tuttosport” sottolinea il valore che per l’Inter avrebbe vincere contro il Genoa nell’ultima gara del 2019.

VINCERE – Oggi l’Inter sarà ancora in piena emergenza. Conte ha recuperato Borja Valero e Candreva, potrebbe avere per la panchina alcuni degli infortunati “storici” di queste ultime settimane, vedi Sensi e Gagliardini. Ma non avrà oltre a Barella, Asamoah e Sanchez, anche gli squalificati Brozovic e Skriniar.

SIGNIFICATI – In piena emergenza contro un Genoa alla disperata ricerca di punti, un’Inter stanca, ma carica, dovrà fare l’ultimo sforzo per completare l’ottimo avvio di stagione, macchiato solamente dall’eliminazione in Champions. Vincere, oltre a tornare in vetta alla classifica, significherebbe cancellare il solito dicembre negativo – vittoria con la Spal, poi due pareggi in Serie A e il doloroso ko europeo col Barcellona -, andare in vacanza col sorriso, sapendo che dopo la sosta rientreranno tanti degli assenti che hanno condizionato gli ultimi due mesi e perché no, convincere ancora di più il club ad accontentare il tecnico nelle sue richieste-necessità.