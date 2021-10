Inter, col fondo PIF non è ancora finita? Opzione network: lo scenario – SI

Il fondo saudita PIF ieri ha ufficializzato l’acquisto del Newcastle United (vedi articolo). Negli scorsi mesi si era parlato di volontà di prendere l’Inter, poi sfumata, ma Sportitalia non esclude un secondo tentativo.

TORNA ALLA CARICA? – Il fondo saudita PIF è entrato nel calcio d’élite europeo prendendo il Newcastle United. Un’operazione da trecentocinque milioni di sterline, ufficializzata ieri al termine di una lunghissima trattativa e dopo aver superato l’OK della Premier League, tutt’altro che scontato. Secondo Sportitalia ora PIF potrebbe pensare a un network di più squadre, sulla scia di quanto fatto dal City Football Group (la proprietà del Manchester City). In questo caso l’Inter può diventare un’opzione per gli arabi, dopo il tentativo non andato a buon fine di inizio 2021.