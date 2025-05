Inter col Barcellona come col Bayern: angoli fondamentali

L’Inter col Barcellona ha confermato quanto fatto vedere col Bayern Monaco. Vale a dire l’importanza dei calci piazzati per arrivare al risultato.

IMPORTANZA DEI PIAZZATI – Ormai da quasi trent’anni si sente dire che i calci piazzati sono situazioni determinanti nel calcio moderno. Da queste nascono molte occasioni da gol, e per chi sa sfruttarle diventano una risorsa fondamentale. L’Inter nelle ultime due uscite in Champions League rappresenta un’ottima dimostrazione.

DIMARCO A SINISTRA – Perché Inzaghi fa giocare Dimarco? Quante volte ci si è posti questa domanda nei periodi di scarsa condizione dell’esterno? Una risposta è sicuramente nella sua capacità di battere i calci piazzati. Inzaghi in ogni partita soppesa rischi e potenziale di ogni sua scelta, ma questo è singolarmente vero per il numero trentadue. Se infatti può pagare qualcosa in termini di corsa e marcatura in certi periodi, la qualità del suo mancino non viene mai meno. E il tecnico ci punta. Come col Barcellona.

CALHANOGLU A DESTRA – L’angolo del 2-0 in Catalogna è stato battuto proprio da Dimarco. Esattamente come quello per il gol di Lautaro Martinez col Bayern. Due gol segnati su sviluppi di angoli battuti da lui, e che solo lui avrebbe potuto battere in quel modo. Lo stesso discorso vale per Calhanoglu dalla parte opposta. Il regista anche nelle giornate meno brillanti può influire sul risultato con un calcio piazzato. E pure lui ha al suo attivo due gol in assistiti nelle ultime due uscite in Champions League.

QUATTRO GOL SU CINQUE – Facendo le somme, tra Bayern e Barcellona l’Inter ha prodotto quattro reti da calcio d’angolo. Due battuti da Dimarco e due da Calhanoglu. Su un totale di cinque gol segnati. Una fattispecie che Inzaghi considera singolarmente importante, per cui decide anche di correre qualche rischio. Una risorsa preziosa in generale, ma divenuta fondamentale in due partite di livello altissimo.