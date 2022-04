Inter Club Toscana, incontro speciale con un ex difensore del club

Giornata speciale per gli Inter Club della Toscana, che – secondo quanto riporta il sito ufficiale del club – hanno avuto modo di incontrare l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri.

INCONTRO SPECIALE – Giornata speciale per gli Inter Club della Toscana nello scorso fine settimana, che hanno avuto modo di incontrare l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri. Uno dei giocatori più rappresentativi che abbiano indossato questa maglia, per ben 13 stagioni consecutive con 418 presenze. Come riportato dal sito ufficiale del club durante l’evento sono stati inaugurati gli Inter Club Prato Nerazzurra e Alta Garfagnana (intitolato a Mario Bellugi).

Fonte – Inter.it