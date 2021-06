Inter Club Sangueneroazzurro D.AN, parte la campagna tesseramenti!

Inter Club Sangueneroazzurro D.AN apre la campagna tesseramenti per la stagione 2021-2022, di seguito tutte le informazioni principali per iscriversi e i vantaggi dell’Inter Club.

CAMPAGNA TESSERAMENTI – Il noto Inter Club Sangueneroazzurro D.AN. con sede principale a Palermo apre ufficialmente la campagna tesseramenti per la stagione 2021-2022. Di seguito le parole del presidente dell’Inter Club, Francesco Di Giacinto: «Siamo carichi in vista della nuova stagione sportiva, l’obiettivo principale dell’Inter Club sarà quello di tornare finalmente a San Siro! E vogliamo farlo con il maggior numero di tesserati possibili, così da poter sostenere a gran voce la nostra squadra, reduce da una stagione straordinaria e conclusa nel migliore dei modi: con la vittoria dello scudetto».

ATTIVITÀ ESCLUSIVE – L’Inter Club Sangueneroazzurro D.AN offre ai propri abbonati alcune attività esclusive: il 10% dello sconto in tutti gli Inter Store ufficiali, prelazione sui biglietti delle partite, trasferte europee, member kit, 2 partite speciali e iscrizione alla chat dei soci. Il prezzo dell’iscrizione è di 30€ per i soci “senior”, 15€ per i soci “junior”.