Inter Club, la riunione con referenti regionali a San Siro: comunicato

Inter Club: in occasione della partita del campionato di Serie A è avvenuta la riunione, in cui ha preso parola Alessandro Antonello (e non solo).

COMUNICATO – La nota pubblicata dall’Inter sul proprio sito ufficiale. “Da sempre la forza degli Inter Club è stata la condivisione della passione per i colori nerazzurri, il sentirsi parte della famiglia Inter, ovunque nel mondo: essere al fianco della squadra e della società.

In occasione di Inter-Bologna, i referenti regionali di tutta Italia, si sono ritrovati nella Sala Hospitality International dello stadio Meazza per una giornata di incontri e confronto con il Centro Coordinamento Inter Club: dall’ottimo andamento della campagna tesseramenti 2021/22 (qui tutti i dettagli), alla pianificazione delle prossime attività. Nel corso della riunione hanno preso la parola anche il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e il Chief Marketing Officer Luca Danovaro, con un messaggio e un ringraziamento per tutti i presenti. A seguire, l’intervento del Partnership Activation Manager, Andrea Morando, che ha raccontato ai referenti regionali la realtà di Socios.com.

La giornata si è chiusa nel migliore dei modi, con tutti i referenti riuniti per assistere alla netta vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro il Bologna, tra assist, giocate e una serie gol bellissimi firmati da Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino e da Dzeko autore di una doppietta“.

